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Власти Германии ждут массовых протестов из-за роста цен

Власти Германии ждут массовых протестов из-за роста цен

Из-за высокого темпа инфляции и резкого подъёма цен на товары первой необходимости, страну могут захлестнуть протесты, заявил глава партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

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