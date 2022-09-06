Власти Германии ждут массовых протестов из-за роста цен

Из-за высокого темпа инфляции и резкого подъёма цен на товары первой необходимости, страну могут захлестнуть протесты, заявил глава партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.
Из-за высокого темпа инфляции и резкого подъёма цен на товары первой необходимости, страну могут захлестнуть протесты, заявил глава партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.
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