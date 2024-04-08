Экономическая ситуация в Приднестровье ухудшается

В марте экономическая ситуация в Приднестровье продолжила ухудшаться. По словам министра экономического развития Сергея Оболоника, относительно прошлого года практически все показатели имели депрессивный характер – минус 17 процентов.
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