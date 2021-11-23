В Брюсселе идут уличные бои между полицией и противниками QR-кодов

35-тысячная демонстрация против нового локдауна и «queer кодов» в Брюсселе перешла в уличные бои с коктейлями Молотова и уничтожением полицейской техники со стороны демонстрантов и применением слезоточивого газа и водометов по стороны полиции.
35-тысячная демонстрация против нового локдауна и «queer кодов» в Брюсселе перешла в уличные бои с коктейлями Молотова и уничтожением полицейской техники со стороны демонстрантов и применением слезоточивого газа и водометов по стороны полиции.
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