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В Брюсселе идут уличные бои между полицией и противниками QR-кодов

В Брюсселе идут уличные бои между полицией и противниками QR-кодов

35-​тысячная демонстрация против нового локдауна и «queer кодов» в Брюсселе перешла в уличные бои с коктейлями Молотова и уничтожением полицейской техники со стороны демонстрантов и применением слезоточивого газа и водометов по стороны полиции.

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