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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Шахтера» Корниенко о Мудрике в «Челси»: «В 21 год перейти из Украины в АПЛ – невероятное давление игрока. Он справился, на адаптацию к требованиям нужно больше времени»

– Что думаете о Михаиле Мудрике и его положении в «Челси»? Когда ушли легионеры из «Шахтера», он прекрасно раскрылся, вы знаете его сильные качества изнутри команды.

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