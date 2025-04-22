Володин принес соболезнования спикеру нижней палаты парламента Индии

Глубокие соболезнования спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле выразил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в связи с терактом у города Пахалгам, 22 апреля сообщается на сайте ГД РФ.
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