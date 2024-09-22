Выжившие после теракта в «Крокус сити холле» говорят, что картина произошедшего часто всплывает в их памяти, они стараются избегать людных мест и признаются, что стали более бдительными.
Выжившие в «Крокусе» рассказали о жизни после трагедии
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Владимир Соловьев
Выжившие в «Крокусе» каким словом поминают Власть, напихавшую с лихвой в Россию "крокусников"?!
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12 час.
Елена Хараничева
И продолжая это делать...
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10 час.
alik3456 Джексон
Дохлое поколение пошло после 90-х... Ничего не могут... Знают только: чуть что сразу колёса глотать... и психиаторов мучить.
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10 час.
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