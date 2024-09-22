Политика как он...
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Политика как она есть

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Выжившие в «Крокусе» рассказали о жизни после трагедии

Выжившие в «Крокусе» рассказали о жизни после трагедии

Выжившие после теракта в «Крокус сити холле» говорят, что картина произошедшего часто всплывает в их памяти, они стараются избегать людных мест и признаются, что стали более бдительными.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Выжившие в «Крокусе» каким словом поминают Власть, напихавшую  с лихвой в Россию &quot;крокусников&quot;?!
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Елена Хараничева
И продолжая это делать...
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alik3456 Джексон
Дохлое поколение пошло после 90-х... Ничего не могут... Знают только: чуть что сразу колёса глотать... и психиаторов мучить.
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