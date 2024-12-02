Сотрудники омбудсмена Грузии осудили закон о защите семейных ценностей

Ряд сотрудников Аппарата народного защитника Грузии подписали открытое заявление, выражающее протест вступившему в силу закону об ограничении пропаганды ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 2 декабря сообщает издание Netgazeti.
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