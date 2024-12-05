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Турэксперт Алексеев: отдых на море популярен у россиян с детьми

Турэксперт Алексеев: отдых на море популярен у россиян с детьми

Популярность различных видов туризма у россиян варьируется от их семейного положения и возраста. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму "Живая Карта" Олег Алексеев, передает Pravda.

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