«Радость для умерших»: православный священник рассказал, как поминать покойных на Радоницу

Священнослужитель объяснил, как подавать записки об упокоении и кого поминать запрещается.Православный священник Антоний Русакевич в своём блоге рассказал о главных традициях предстоящего дня поминовения — Радоницы.
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