Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вода в реке Обь в Томской области поднялась на 115 сантиметров

Вода в реке Обь в Томской области поднялась на 115 сантиметров

Уровень воды в реке Обь в районе села Могочино поднялся на 115 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

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