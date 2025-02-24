Руководителем секретариата правительства Тамбовской области назначен Дмитрий Медведев

Решением врио главы региона Евгения Первышова, на высшую должность государственной гражданской службы Тамбовской области руководителя секретариата правительства Тамбовской области назначен Дмитрий Медведев.
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