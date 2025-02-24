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Новости Тамбова

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Руководителем секретариата правительства Тамбовской области назначен Дмитрий Медведев

Руководителем секретариата правительства Тамбовской области назначен Дмитрий Медведев

Решением врио главы региона Евгения Первышова, на высшую должность государственной гражданской службы Тамбовской области руководителя секретариата правительства Тамбовской области назначен Дмитрий Медведев.

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