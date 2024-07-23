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Назван срок замены Байдена на выборах

Глава Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Джейми Харрисон заявил, что кандидат в президенты от демократов на ноябрьские выборы будет определен в результате виртуального голосования к 7 августа.

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