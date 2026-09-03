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Kazera получила право на добычу тяжёлых минеральных песков в Южной Африке

Kazera получила право на добычу тяжёлых минеральных песков в Южной Африке

Горнодобывающая компания Kazera Global (LSE: KZG) сообщила о получении права на добычу (Mining Right 2A) на участке Sea Concession 2A в Северной Капской провинции Южной Африки.

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