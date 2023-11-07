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Украина готовится легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь своим солдатам — Bloomberg

Украина готовится легализовать медицинский каннабис, чтобы помочь своим солдатам — Bloomberg

Окончательное обсуждение законопроекта может состоятся в начале ноября. В случае одобрения закона украинцам, имеющим медицинский рецепт, будет разрешено покупать марихуану спустя 6 месяцев после вступления закона в силу.

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