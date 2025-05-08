Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский аналитик и бывший сотрудник разведки Скотт Риттер высказал мнение, что решение Дональда Трампа объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне продиктовано завистью к масштабам празднования 9 мая в России.