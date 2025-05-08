Добрый Мир
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Добрый Мир

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    Орешники, Искандера, другие убойные ресурсы, к бою по центрам, в том числе, по евротварям...Достали! Путин да...
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Трамп завидует России, заявили в США

Трамп завидует России, заявили в США

Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский аналитик и бывший сотрудник разведки Скотт Риттер высказал мнение, что решение Дональда Трампа объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне продиктовано завистью к масштабам празднования 9 мая в России.

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