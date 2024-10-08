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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг на вопрос о возвращении Заврагина: «Вас плохо слышно. Помехи, майор влез в наш телефонный разговор, видимо»

– Слышал, что был вопрос про вратаря, но связь не очень хорошая была, прослушал… – А у вас есть коммуникация между коллегами? Группа? Вот вам в группу все напишет Егор Бортников.

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