Ротенберг на вопрос о возвращении Заврагина: «Вас плохо слышно. Помехи, майор влез в наш телефонный разговор, видимо»

– Слышал, что был вопрос про вратаря, но связь не очень хорошая была, прослушал… – А у вас есть коммуникация между коллегами? Группа? Вот вам в группу все напишет Егор Бортников.
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