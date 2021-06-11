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Черные сферы неприродного происхождения: что в 1961 году ученые обнаружили на берегу Онежского озера

Черные сферы неприродного происхождения: что в 1961 году ученые обнаружили на берегу Онежского озера

«Петрозаводский феномен» - так называют аномальные явления, произошедшие в карельской столице в конце 1970-х годов.

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Александр Денисов
Пятиногийсемих..., серафим прилетал, мидимо промахнулся...
Яков1 Блюмкин
Сколько появлялось фотографий НЛО! И с четким, и с размытым изображением. Их находили, делали копии, перепечатывали. И фотоаппараты, а, тем более, кинокамеры были далеко не у всех. Однако... А теперь у всех есть мобильники с встроенными фото и кинокамерами. А фотографий резко поубавилось. НЛОшники, УФОлоги, вы где?
Леонид
Тю! У нас техника развиваяется, а у пришельцев тем более... Накрыли фольгой и все...нет снимков. Но они есть!
АЛЕКС БАМ
Надо на Онежское озеро направить настоящую экспедицию. А то сапёры с шупом приехали - чего они там могут найти? Мину? А может там у браконьеров мина взорвалась?

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