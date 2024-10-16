Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

326 подписчиков

Politico: FATF рассмотрит вопрос о внесении России в черный список

По данным издания, включить Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросили в Киеве.<strong>Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 22 октября примет решение о возможном включении России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на доклад заседания организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх