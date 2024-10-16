Politico: FATF рассмотрит вопрос о внесении России в черный список

По данным издания, включить Россию в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросили в Киеве.<strong>Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 22 октября примет решение о возможном включении России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на доклад заседания организации.