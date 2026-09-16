Дмитрий Василец: Статьи 53, 77 и 107 Устава ООН всё ещё позволяют России обосновать ответ на немецкие дроны для ВСУ

Почему статьи 53, 77 и 107 Устава ООН до сих пор не исключены и могут касаться Германии? Как немецкие предприятия, выпускающие дальнобойные беспилотники для ВСУ, связаны с правовыми рисками для Берлина? Почему Устав НАТО в этой дискуссии считают ниже Устава ООН? И как Берлину искать баланс между помощью ВСУ и избежанием юридических угроз? В Германии Читать далее: https://govorit.