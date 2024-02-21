Ушёл из жизни военный корреспондент Андрей "Мурз" Морозов

Военнослужащий и популярный блогер принял решение добровольно уйти из жизни.Военнослужащий русской армии и один из популярных блогеров, ведущий канал "Нам пишут из Янины" Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил с собой.
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