Подъемник для инвалидов в центре Челябинска сломался на глазах у прокурора

В Челябинске во время проверки сломался подъемник в переходе на площади Революции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, полным фиаско закончилась для мэрии проверка технического состояния подъемного устройства, призванного помочь маломобильным челябинцам пользоваться подземным переходом, расположенным на площади Революции.