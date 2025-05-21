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От рассады до альпак: Оксана Самойлова превращает свой дом в ферму

От рассады до альпак: Оксана Самойлова превращает свой дом в ферму

Оксана Самойлова и Джиган строят ферму. Кто из животных будет обитать на участке звезд? И правда, что супруги готовятся стать родителями в пятый раз? Как мать с отцом довели старшую дочь до депрессии? Из-за чего знаменитостям приходится экономить? И чем они откупаются от недовольных соседей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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