БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Круиз по Волге: от Атлантиды Сталина к пустыне Гайдара

Круиз по Волге: от Атлантиды Сталина к пустыне Гайдара

Главное звено коридора «Север — Юг» когда-то приносило миллионы, а теперь — проблемы и убытки Александр Широкорад Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Регионы Волжского бассейна переполнены сообщениями об обмелении рек.

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