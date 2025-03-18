Круиз по Волге: от Атлантиды Сталина к пустыне Гайдара

Главное звено коридора «Север — Юг» когда-то приносило миллионы, а теперь — проблемы и убытки Александр Широкорад Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Регионы Волжского бассейна переполнены сообщениями об обмелении рек.
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