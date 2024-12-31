Стали известны самые популярные схемы обмана у мошенников за 2024 год

В 2024 году мошенники активно использовали новые схемы обмана, чтобы обмануть забайкальцев. Одной из самых популярных стала «Fake Boss», когда мошенники выдают себя за руководителей компаний и требуют от сотрудников перевести деньги или предоставить конфиденциальные данные, сообщили ZAB.