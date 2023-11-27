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Карлос Алькарас: «В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч»

Карлос Алькарас: «В шахматах, как и в теннисе, если ты на минуту отвлечешься, можно проиграть матч»

На прошлой неделе он в Мурсии на улице играл с местными любителями. «Это помогает мне быстрее мыслить, наблюдать ходы, видеть, какой ход ты хочешь сделать, понимать стратегию.

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