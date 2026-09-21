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Царьград

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Baza: россияне на Мальдивах потеряли 120 тысяч рублей на рейсе

Baza: россияне на Мальдивах потеряли 120 тысяч рублей на рейсе

Туристы из Москвы, направлявшиеся на Мальдивы рейсом Flydubai, стали жертвами кражи на борту. У них похитили 120 тысяч рублей в рублях и евро.

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