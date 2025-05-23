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"Совкомфлот" преодолевает санкции США: устойчивость и новые стратегии

"Совкомфлот" преодолевает санкции США: устойчивость и новые стратегии

"Совкомфлот" сообщил о дополнительных коммерческих трудностях из-за усиления западных санкций. Компания, однако, сохраняет устойчивость благодаря долгосрочным контрактам и диверсификации флота, принимая меры для минимизации экономических потерь.

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