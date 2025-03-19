Монумент Славы обновят к 9 Мая

К 9 Мая в подобающий вид должны быть приведены все связанные с Днем Победы мемориалы. В Новосибирске до 5 мая на Монументе Славы помоют и покрасят пилоны с фамилиями погибших, лавочки в сквере и боевую технику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии