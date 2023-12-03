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Виктория Дудакова: «Шаман прислал мне цветы с открыткой. Потом позвонил и поблагодарил, что я выбрала его песню. На следующий бой выйду под Rammstein»

«Почему выбрала песню Шамана для последнего поединка? Честно, не знаю. Не скажу, что я его фанатка. Даже не знала, что многие песни, которые я слышала, исполняет Шаман.

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