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Царьград

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Глава Якутии наградил героя Специальной операции новым якутским ножом

Глава Якутии наградил героя Специальной операции новым якутским ножом

Глава Якутии Айсен Николаев вручил новому герою Специальной операции Андрею Григорьеву якутский нож. Штурмовик победил в рукопашном бою противника из ВСУ в районе села Трудовое в ДНР.

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