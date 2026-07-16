Украина: «Лукашенко снова включил ретрансляторы для российских дронов» - «Герань», уничтожившая АЗС на Черниговщине, шла вдоль украино-белорусской границы

Балу -

Ну эти бандерлоги совсем как дети бестолковые!... У них же есть бесценный майданный опыт борьбы со всякими вредоносными излучениями - кастрюля на голову и никакая "Герань" не страшна... Да и для ПВО у бабок достаточно ещё закруток всяких... И как там "призрак киева"?... Долетался?...