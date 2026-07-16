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Украина: «Лукашенко снова включил ретрансляторы для российских дронов» - «Герань», уничтожившая АЗС на Черниговщине, шла вдоль украино-белорусской границы

Украина: «Лукашенко снова включил ретрансляторы для российских дронов» - «Герань», уничтожившая АЗС на Черниговщине, шла вдоль украино-белорусской границы

  Ретрансляторы в Белоруссии (если они в принципе не мифические) работают в интересах ВКС РФ снова.

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Комментарии
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Балу -
Ну эти бандерлоги совсем как дети бестолковые!... У них же есть бесценный майданный опыт борьбы со всякими вредоносными излучениями - кастрюля на голову и никакая &quot;Герань&quot; не страшна... Да и для ПВО у бабок достаточно ещё закруток всяких... И как там &quot;призрак киева&quot;?... Долетался?...
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1 м.
Misha Glusch
ну пидору надо же было что-то сказать...
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1 м.
Юрий Золотарев
Как бы там ни было, но бандеровское шмотьё, вместе с самой бандероснёй, пускай горит, и поярче!
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1 м.