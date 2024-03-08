Над Волгоградской областью ПВО сбила 4 украинских беспилотника

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 4 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Волгоградской областью, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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