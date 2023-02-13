Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Срна о презентации Мудрика в «Челси»: «Будто невесту жениху передавал. Миша – звезда, фанаты встретили его очень тепло»

Срна о презентации Мудрика в «Челси»: «Будто невесту жениху передавал. Миша – звезда, фанаты встретили его очень тепло»

Дарио Срна сравнил презентацию Михаила Мудрика на стадионе «Челси» с передачей невесты жениху. Украинского футболиста представили на «Стэмфорд Бридж» в перерыве матча с «Кристал Пэлас» 15 января.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх