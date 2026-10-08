БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 627 подписчиков

«Нас дружбе народов обучать не надо»: русских школьников начали приобщать к мечетям

«Нас дружбе народов обучать не надо»: русских школьников начали приобщать к мечетям

В школах ряда регионов России развернулась масштабная кампания по приобщению русских детей к исламу, включающая систематические визиты имамов на уроки и организацию экскурсий в мечети.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виталий Липинский
Виталий Липинский

Идея хорошая. Но нужно в эту игру игоать вместе. Всех детей мигрантов отправить в православные храмы, чтобы они постигли таинство морали православия и повзрослев стали выкрестами как их казанские одноверцы в 1652 году.

Профиль пользователя Василий Башмаков
Василий Башмаковизменено

Когда прибыль есть, то друзей очень много, Настоящий друг познается, когда ты в беде. История показывает, что Росси всегда чтила и помогала своим друзьям себе в убыток, но все это "друзья" тут же бросали Россию, когда она оказывалась в трудности. Это мы видим и сейчас в действительности.

Профиль пользователя Страна в
Страна в

Дети российские под ударом, школы способствуют их идеологическому разврату, душевному распаду ... , а руководство школ, педагоги, духовенство молчит и радуется, что их не волнуют, не трогают КОЩУНСТВО и ИМПОТЕНЦИЯ