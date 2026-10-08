«Нас дружбе народов обучать не надо»: русских школьников начали приобщать к мечетям

В школах ряда регионов России развернулась масштабная кампания по приобщению русских детей к исламу, включающая систематические визиты имамов на уроки и организацию экскурсий в мечети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Это Россия, детка...
- А Как выглядит наст...
- Дойдет ли до драк...
Идея хорошая. Но нужно в эту игру игоать вместе. Всех детей мигрантов отправить в православные храмы, чтобы они постигли таинство морали православия и повзрослев стали выкрестами как их казанские одноверцы в 1652 году.
Этих придурков гнать из сраны
Ну если русских детей приучают к мечети,то тогда мусульманских детей надо приучать к христианской церкви,всё зеркально должно быть!
Когда прибыль есть, то друзей очень много, Настоящий друг познается, когда ты в беде. История показывает, что Росси всегда чтила и помогала своим друзьям себе в убыток, но все это "друзья" тут же бросали Россию, когда она оказывалась в трудности. Это мы видим и сейчас в действительности.
Дети российские под ударом, школы способствуют их идеологическому разврату, душевному распаду ... , а руководство школ, педагоги, духовенство молчит и радуется, что их не волнуют, не трогают КОЩУНСТВО и ИМПОТЕНЦИЯ
Ну что тут скажешь, подлейшие чиновники пытающиеся нести нашим школьникам ислам. Гнать таких надо с работы. Гнать!!! Пусть ислам изучают в исламских республиках,но не в руских школах.