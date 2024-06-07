Нужно ли мыть голову перед мелированием? Мелирование и мытье головы

Мелирование – это достаточно популярный способ окрашивания волос. Свою популярность оно получило за мягкое отношение к волосам и за то, что является отличным способом разнообразить свою жизнь, придав прическе оригинальности.
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