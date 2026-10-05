Силовики провели спецоперацию в автономном регионе

Управление внутренней безопасности Иракского Курдистана («Асаиш») сообщило о задержании более 20 боевиков «Исламского государства»* (ИГИЛ, организация признана террористической, её деятельность запрещена).
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