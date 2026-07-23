Прокуратура Воронежской области берется за коммунальщиков

Прокуратура Воронежской области подвела итоги борьбы с нарушениями в сфере ЖКХ. Только за первое полугодие 2026 года надзорное ведомство выявило десятки фактов, когда муниципальные власти передавали водопроводы, скважины и котельные в аренду или безвозмездное пользование в обход закона.