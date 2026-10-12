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Павел Мамаев: «Глушенков – лучший игрок РПЛ. Было бы интересно досмотреть «Краснодар» – «Зенит» в полных составах, хозяева включились после 60-й минуты»

Павел Мамаев прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. – «Зенит» обыграл «Краснодар».

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