"Они не бедные страдальцы": Стереотип о мигрантах в России разрушил политолог

Политолог Михаил Бурда разрушил стереотип о мигрантах в России. Он призвал отказаться от распространённого представления о том, что большинство приезжих заняты исключительно на низкооплачиваемых работах и едва сводят концы с концами: "Они не бедные страдальцы".
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