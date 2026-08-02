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Царьград

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"Они не бедные страдальцы": Стереотип о мигрантах в России разрушил политолог

"Они не бедные страдальцы": Стереотип о мигрантах в России разрушил политолог

Политолог Михаил Бурда разрушил стереотип о мигрантах в России. Он призвал отказаться от распространённого представления о том, что большинство приезжих заняты исключительно на низкооплачиваемых работах и едва сводят концы с концами: "Они не бедные страдальцы".

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