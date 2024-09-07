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Минобороны сообщило о взятии Калиново в ДНР

Минобороны сообщило о взятии Калиново в ДНР

Российские военные взяли населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявили в Министерстве обороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

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