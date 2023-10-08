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В ДНР заявили об использовании против Израиля переданного Киеву оружия

В ДНР заявили об использовании против Израиля переданного Киеву оружия

Вооружение НАТО, переданное Киеву, могли перепродать и использовать против израильских солдат. Об этом заявил Ян Гагин.

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