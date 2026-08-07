Структура аппарата советской спецпропаганды к началу Великой Отечественной войны В предыдущих статьях, посвящённых специальной военной пропаганде в Советском.
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Структура аппарата советской спецпропаганды к началу Великой Отечественной войны В предыдущих статьях, посвящённых специальной военной пропаганде в Советском.
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