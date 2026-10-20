© Школа №1210, г. МоскваВ Калининграде прокуратура требует взыскать со школы почти 394 тыс. рублей за травму, которую 12-летняя ученица получила во время перемены.
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