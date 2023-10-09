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Царьград

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Израильский дипломат в США оправдал удары по мирным жителям: "ХАМАС выбрал эту битву"

Израильский дипломат в США оправдал удары по мирным жителям: "ХАМАС выбрал эту битву"

Посольство Израиля в США находит полностью оправданными удары по мирному населению Палестины.Заместитель посла Израиля в Соединённых Штатах Элиав Беньямин открыто заявил, что его страна не несёт никакой ответственности за гибель мирных жителей в ходе бомбардировок сектора Газа.

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