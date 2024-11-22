Владимир Владимирович Путин о применении Россией новой баллистической ракеты: 1. Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении; 2.
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Владимир Владимирович Путин о применении Россией новой баллистической ракеты: 1. Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении; 2.
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