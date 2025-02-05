Архангелогородца осудят за покушение на убийство и грабеж

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство двух человек и грабежеПо данным следствия, утром 29 июня 2024 года у подъезда дома на проспекте Обводный канал обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя братьями.