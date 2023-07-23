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Гробницу с артефактами, датируемую между 11 и 8 веками до нашей эры, нашли археологи в Хакасии

Гробницу с артефактами, датируемую между 11 и 8 веками до нашей эры, нашли археологи в Хакасии

Российские археологи в районе Хакасии, в Южной Сибири обнаружили могилу человека позднего бронзового века, похороненного в «поясе возничего».

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