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«Небо и земля»: ТОП-5 самых удачных пластических операций звезд

«Небо и земля»: ТОП-5 самых удачных пластических операций звезд

Многие известные актрисы, певицы и модели за свою жизнь не раз прибегали к пластическим операциям. Большинству из них изменение внешности помогло построить успешную карьеру и пробиться в список самых сексуальных и красивых звезд.

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