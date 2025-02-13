Белорусская ПВО отработала по «транзитному» беспилотнику в ночном небе над Гомелем В ночь со среды на четверг, 13 февраля, работала не только российская ПВО, но и белорусская.
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Белорусская ПВО отработала по «транзитному» беспилотнику в ночном небе над Гомелем В ночь со среды на четверг, 13 февраля, работала не только российская ПВО, но и белорусская.
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