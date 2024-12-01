Десятилетнего мальчика ударило током во время сушки собаки феном в рабочем поселке Новониколаевском 😳😳😳 Инцидент произошел 28 ноября.
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Десятилетнего мальчика ударило током во время сушки собаки феном в рабочем поселке Новониколаевском 😳😳😳 Инцидент произошел 28 ноября.